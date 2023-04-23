التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين.
وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.
خط الوسط: هيلدر كوستا- الناشري - هارون كمارا - إيجور كورونادو - رومارينيو.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.
بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمي: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد
خط الوسط: سلمان الفرج - جوستافو كويلار – كاريلو.
خط الهجوم : ميشيل - أوديون إيجالو - موسى ماريجا.