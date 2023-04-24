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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حسن محمد بفيصل يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسلت القارئ محمدعلي  شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان حسن محمد بفيصل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، ما يتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت أحد الأطفال”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ولعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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