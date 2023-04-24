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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص للتنقيب عن الآثار في المطرية

صدى البلد

 

قررت جهات التحقيق حجز 4 متهمين 24 ساعة على ذمة التحريات التي تجري معهم لاتهامهما بالحفر داخل عقار في المطرية للبحث عن الآثار.

وكان تسبب حفر 4 أشخاص داخل عقار بالمطرية بحثاً عن الآثار في تصدع عقار مجاور، حيث قام أحد السكان بإبلاغ الشرطة التي حضرت علي الفور والقت القبض عليهم وبحوزتهم معدات الحفر .

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

وبالإنتقال لمحل البلاغ أمكن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضى بعقار بالمطرية ، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 متر والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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