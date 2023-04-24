مطار القاهرة.. ضبط راكب حاول تهريب تليفونات وآخر بحوزته عبوات دوائية| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات، وأخر حاول تهريب كمية كبيرة الأدوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

المحاولة الأولى اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات داخل حقائب الراكب.

قام أحمد عاطف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف احمد صابر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من التليفونات المحمولة، قام هاشم مصطفي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من محمد حسين و محمد سالم مأمورا الجمرك تحت اشراف احمد نبيل مدير الحركة في حضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي وذلك لجرد المضبوطات وتحريزها حيث بلغ عددها ٢١ تليفون.

اما المحاولة الثانية فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة حيث حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عابدين عبد الرحيم و فرج حمدي واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

قام أحمد عاطف مدير الحركة بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الدوائية، قام هاشم مصطفي بتشكيل لجنة مكونة من هاني عفيفي واحمد صابر مامورا الجمرك تحت اشراف احمد نبيل مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣٦٤ عبوة دوائية.

امر هاشم مصطفي هاشم مدير الادارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.