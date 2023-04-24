أجواء مبهجة داخل شارع المعز في آخر أيام عيد الفطر.. صور

سيطرت أجواء الفرحة والبهجة داخل شارع المعز، في اليوم الثالث والأخير من أيام عيد الفطر المبارك.

وتواجد عدد كبير من الأسر المصرية داخل شارع المعز، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، واحتفل الأطفال بشراء البلالين والحلوى.

على جانب آخر، حصرت شرطة السياحة والآثار عدد الزائرين الذين استقبلتهم المنطقة الأثرية بالجيزة خلال عيد الفطر المبارك حيث وصل العدد إلى 80 ألف زائر مصري وأجنبي.

وزار 58 ألف مصري منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما كما استقبلت المنطقة قرابة 22 ألف سائح أجنبي وساعدت الأحوال الجوية على زيادة الأعداد، وقامت شرطة السياحة بتنظيم وتأمين الزائرين والدفع بضباط مباحث السياحة والآثار، وأفراد من الإدارة لتنفيذ خطة تامين احتفالات العيد على اكمل وجه.