أفضل هاتف بمواصفات مميزة من ريلمي يمكنك شراؤه في العيد

يعد هاتف Realme 10 من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة ريلمي نهاية العام الماضي، حيث يتميز الهاتف بإمكانات مميزة مع سعر مناسب يتوافق مع إمكانيات الشباب والفئة المتوسطة، كما يعد من أفضل الخيارات للشراء في العيد.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 10 في السوق المصري في العيد بسعر حوالي 8 آلاف و 650 جنيها وذلك لنسخة 256 /8 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف ريلمي Realme 10

وجاء هاتف ريلمي Realme 10، بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف ريلمي Realme 10، كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 10 ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات قادرة على شحن بطارية الهاتف بنسبة 50 % في غضون 28 دقيقة، وبنسبة 100 % في غضون 70 دقيقة.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 10 بمعالج من نوع Helio G99 من شركة ميديا تيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 و 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 2.2 قابلة للتوسعة.