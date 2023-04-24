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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين رابع أيام عيد الفطر المبارك

صدى البلد

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023، في سوق العبور للجملة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وجاءت قائمة أسعار الخضروات كالتالي:

أسعار الطماطم بين 4 إلى 6.5 جنيه.
 

أسعار البطاطس بين 4 إلى 5.5 جنيه.
 

سعر البصل بين 8 إلى 12 جنيها.
 

أسعار الكوسة بين 3 إلى 6 جنيهات.
 

سعر الجزر بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
 

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أسعار الفاصوليا بين 14 إلى 20 جنيها.
 

سعر الباذنجان بين 6 إلى 9 جنيهات.
 

أسعار الفلفل الرومي بين 11 إلى 13 جنيها.
 

أسعار الفلفل الحامي بين 9 إلى 15 جنيها.
 

أسعار الملوخية بين 8 إلى 14 جنيها.
 

واستقر سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 8 جنيهات.

 
 

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
 


 

سعر البرتقال الصيفي يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
 

سعر اليوسفي يتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
 

سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 20 جنيها.
 

سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
 

أسعار الجوافة تتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
 

سعر الرمان يتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
 

أسعار الفراولة تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
 

سعر الكانتالوب يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

 
 

اسعار الخضروات الخضروات الفاكهه اسعار البطاطس سعر البصل اسعار الطماطم

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