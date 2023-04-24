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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من 50 درجة وبها نجاح ورسوب|التعليم للطلاب: سلموا المشروعات البحثية قبل الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع الطلاب تسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب المدارس من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي ،  قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن مادة المشروعات البحثية من 50 درجة  ، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب في المشروعات البحثية ،  يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المشروعات البحثية هي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موضوعات المشروعات البحثية يتم تحديدها من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ، ويقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث في المدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية.

وتهدف مادة المشروعات البحثية ، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون.

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