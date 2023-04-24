من 50 درجة وبها نجاح ورسوب|التعليم للطلاب: سلموا المشروعات البحثية قبل الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على جميع الطلاب تسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب المدارس من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن مادة المشروعات البحثية من 50 درجة ، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب في المشروعات البحثية ، يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المشروعات البحثية هي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موضوعات المشروعات البحثية يتم تحديدها من خلال قائمة يعدها موجه أول التربية الاجتماعية ، ويقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5 طلاب وتتم جميع الأعمال المتعلقة بالأبحاث في المدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية.

وتهدف مادة المشروعات البحثية ، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تنمية مهارات الطلاب البحثية وبث روح التعاون.