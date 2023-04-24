أخبار التكنولوجيا| بعد حظرها من جوجل.. خبراء ينصحون بحذف تطبيقات فورا.. وواتساب يتوقف على هذه الهواتف قريبا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن هواتف بأسعار رخيصة نظرا لارتفاع أسعار الهواتف، ويعد هاتف Vivo Y16 من شركة فيفو واحدا من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل مع سعر مناسب وإمكانات جيدة.



يعد هاتف Galaxy A52 من شركة سامسونج واحدا من هواتف الفئة المتوسطة المميزة التي تضم إمكانات كبيرة بداية من الشاشة والكاميرا إلى المعالج القوي من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى البطارية الكبيرة، هذا بالإضافة إلى أن سعره أرخص كثيرا مقارنة بهواتف الفئة الرائدة مما يجعله خيارا مناسبا للشراء في العيد.



أفادت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب سيتوقف على عدد كبير من مستخدمي هواتف أندرويد القديمة، حيث لن يستطيع التطبيق الموائمة مع الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، نظرًا للحاجة إلى مواكبة المتطلبات المتزايدة للتطبيق والحاجة إلى الحفاظ على أمان المستخدم.



أدى الارتفاع المبالغ لأسعار الهواتف الذكية إلى بحث الكثيرين عن الهواتف المتوسطة التي تجمع ما بين السعر المناسب مع الإمكانات المتميزة في الشاشة والكاميرا وأيضا المعالج القوى، والتي تتراوح أسعارها في فئة 10 آلاف جنيه، ويعد هاتف Oppo Reno 7 من شركة أوبو واحدا من هذه الهواتف.



يتعرض مستخدمو تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكتروني للكثير من الهجمات خاصة هجمات التصيد الاحتيالي والتي تكون عبارة عن رسالة بريد ترويجي لأحد المنتجات أو رسالة مزيفة لأحد التخفيضات أو العروض على منتجات شركة معينة، والتي غالبا ما تحمل روابط خبيثة تخترق المستخدم بمجرد فتح الرابط.



تعرض عدد من مستخدمي هواتف آيفون خلال الأيام القليلة الماضية إلى سرقة بياناتهم الشخصية من قبل عدد من الهاكرز، كما تم منعهم من الوصول إلى هواتفهم، حيث استغل الهاكرز إعدادًا أمنيًا ، يسمى مفتاح الاسترداد "recovery key" ، يجعل من المستحيل تقريبًا على المالكين الوصول إلى صورهم ورسائلهم وبياناتهم .



حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني بشركة McAfee جميع مستخدمي الهواتف الذكية من وجود تطبيقات أندرويد خبيثة تخطى عملية تحميلها 100 مليون عملية تنزيل، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المستخدمين.



تتمتع هواتف شركة سامسونج بشعبية كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم لما تتضمنه من مواصفات جيدة مع الأداء القوي، وتعمل سامسونج على تخصيص عدد من الهواتف الذكية كل عام أرخص نسبيا لتناسب الشباب والفئة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل.