أرخص وأفضل موبايل ممكن تشتريه من سامسونج في 2023

تتمتع هواتف شركة سامسونج بشعبية كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم لما تتضمنه من مواصفات جيدة مع الأداء القوي، وتعمل سامسونج على تخصيص عدد من الهواتف الذكية كل عام أرخص نسبيا لتناسب الشباب والفئة المتوسطة وكذلك محدودي الدخل.

وتتميز هواتف سامسونج الأرخص إلى جانب السعر المنخفض مقارنة بباقي هواتف فئاتها الأخرى بالميزات القوية في الشاشة والكاميرا والمعالج وغيرها، وأطلقت سامسونج خلال الأيام القليلة الماضية هاتف Galaxy A24 والذي يعد من ضمن أفضل هذه الهواتف.

ومن المرجح أن ينطلق هاتف Galaxy A24 إلى الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، وسيكون أرخص هاتف مميز من سامسونج في 2023، كما أنه يعد من أفضل خيارات الشراء للذين يمتلكون ميزانية متوسطة، حيث من المتوقع أن يكون الهاتف ضمن الفئة السعرية حوالي 8 آلاف جنيه.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED قياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A24 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبيرتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل الأحدث Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.