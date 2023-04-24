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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 10 آلاف جنيه .. احذر الكتابة على العملات الورقية

عملات ورقية
عملات ورقية

تعتبر العملات بنوعيها الورقية والمعدنية ، من مقدرات الدولة ، ولابد أن يكون لها احترامها وتقديرها، إلا أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين تلجأ إلى تخريبها من خلال الكتابة عليها .

 

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ولم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر ، بل وضع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه المساس بهذه العملات ،و تشويهها  تصل لغرامة 100 ألف جنيه . 

 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

 

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد. 

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