تأكد غياب نجم آرسنال عن موقعة مانشستر سيتي

تلقى ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال، ضربة موجعة بعد تأكد غياب أحد لاعبيه البارزين أمام مانشستر سيتي، المقرر لها الأربعاء المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن آرسنال سيفتقد خدمات لاعبه ويليام ساليبا، مدافع الفريق، أمام مانشستر سيتي، بسبب إصابة في الظهر.

ويغيب ساليبا عن المشاركة مع آرسنال، منذ مارس الماضي، لكن آرسنال سابق الزمن لاستعادة لاعبه أمام مانشستر سيتي، وتأكدت جاهزيته بالفعل قبل أن يتغير موقف اللاعب مجددا.

ويلتقي مان سيتي مع آرسنال بعد غد الأربعاء،في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وستكون المواجهة حاسمة بنسبة كبيرة في صراع اللقب بين الثنائي، حيث يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصي. 70 نقطة وله مباراتين.