متحدثا معه عن أخطائه.. تعليمات خاصة من خوان كارلوس لمدافع الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض خلال التدريبات الأخيرة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري.

وحرص المدير الفني لنادي الزمالك على منح اللاعب بعض التعليمات الخاصة، وتحدث معه بشأن الأخطاء التي وقع فيها في الفترة الماضية لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وشدد أوسوريو في حديثه مع مدافع الأبيض على ضرورة التركيز ولعب الكرة السهلة من أجل مصلحة الفريق لتقليل الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.