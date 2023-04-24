لدعم بدائل اللحوم.. محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 20 مشروعا للاستزراع السمكي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم تنفيذ أكثر من 20 مشروعا للاستزراع السمكى بمختلف مراكز المحافظة لدعم بدائل اللحوم بالمحافظة، وتوفير الأسماك بصفة دائمة بأسعار مخفضة وعرضها للجمهور، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه تم إنشاء مزارع حكومية بمركز الداخلة فى منطقة القلمون على مساحة 25 فدانا تنتج تقريبا نحو 60 طنا فى بداية تشغيلها، إلى جانب مزارع أخرى فى منطقة المنيرة والمسطحات المائية الواقعة على مياه الصرف الزراعى وبحيرة باريس، كما تم التنسيق مع رئيس هيئة الثروة السمكية، لتنفيذ مزارع سمكية بمركز الفرافرة.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إيجاد حلول لمشكلات المصارف والبرك الزراعية التى تهدد المناطق التى تقع بجوارها، عن طريق إقامة مشروعات عليها، سواء مزارع سمكية أو غابات شجرية، من خلال تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى بالاضافة إلى تنفيذ 15 مزرعة خاصة منتشرة بمدن وقرى المحافظة، منها فى الخارجة والداخلة وبلاط وغرب الموهوب والفرافرة حيث يتم انتاج اسماك البلطى والقراميط والشموس والمبروكة، ويصل الإنتاج السنوى إلى نحو 200 طن يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مزرعة سمكية بقرية الشركة 55 بالخارجة وهى مزرعة سمكية مكثفة لإنتاج 16 طنا سنويًا من الاسماك البلطى، وهى تعمل بتقنية وتدوير المياه المستعملة بالمزرعة لتوفير المياه والتى أقيمت على مساحة 900 متر.