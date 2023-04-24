التجربة كانت صعبة.. عائد من السودان يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وجه عائد، منذ قليل، رسالة إلى الرئيس السيسي ضمن عودة عدد من المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

وقال أحد العائدين من السودان، إن التجربة كانت صعبة ولم يراها على مدار حياته.

نشكر الدولة المصرية

وأضاف خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": "نشكر الدولة المصرية على اهتمامها بنا وتوفير كل السبل لنتمكن من الرجوع إلأى أرض الوطن سالمين".

وتابع: "سفير مصر في الخرطوم من الأشخاص أصحاب الخلق، وتواصل مع الجالية المصرية حتى قبل الأحداث، وهو ما سهل التواصل في ظل هذه الأحداث".

وأكمل: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا، وأقول له يا سيادة الرئيس أنت في قلوبنا، واهتمامك بنا محط أنظار العالم بأثره".

و أكدت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.

وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية يتابعون عملية إجلاء المصريين من السوادان، وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.