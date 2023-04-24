تعرف على تفاصيل التسهيلات المقدمة من مصر للعائدين عبر معبر أرقين

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا مفصلا عن جهود مصر من أجل عودة القادمين من السودان عبر معبر أرقين.

وأبرز التقرير المفصل، ما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات لمساعدة القادمين من السودان سواء من المصريين أو مختلف الجنسيات.



واوضح أنه من ضمن جهود الدولة المصرية، مضاعفة الأطقم الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للقادمين من السودان، بجانب عمل الهلال الأحمر المصري لتقديم خدماته على مدار الساعة، مشيرة إلى أن معبر أرقين سيظل مفتوحا من الجانب المصري حتى مع إغلاقه من الجانب السوداني وفق مواعيد التشغيل المقررة.