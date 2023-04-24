وصول ثاني طائرة للجالية المصرية من السودان ..شاهد

عرضت قناة القاهرة الاخبارية بثا مباشرا، للحظة وصول ثاني طائرة لـ الجالية المصرية القادمة من السودان، وذلك في ظل الأحداث الجارية هناك.

أكدت مراسلة القاهرة الاخبارية، أنه كان فى استقبال العائدين من السودان فريق متكامل من قاعدة شرق القاهرة الجوية وتم إستقبالهم بالورود، حيث كان بسهر العائدين بالاطمئنان، موضحة أن هناك دول لم تقم بإجلاء رعاياها إلى الآن أو لم تقم بالحالة التى قامت بها الدولة المصرية، مردفة أن هذه بداية وهناك وفود ورحلات أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين.