الوحدة يتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين بالفوز على النصر

تأهل الوحدة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بفوزه على النصر بهدف نظيف.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي جان دافيد بوجال الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أوسكار دوراتي

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 لطرد عبدالله الحافظ لارتكاب مخالفة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ويلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي تغلب على اتحاد جدة بهدف دون رد أمس الأحد في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

تشكيل النصر

وضم تشكيل النصر كلا من:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو - علي لاجامي - جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن - لويز جوستافو

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو