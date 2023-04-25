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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الهند ستتفوق على الصين لتصبح أكبر دولة بالعالم نهاية أبريل

الهنود
الهنود

قالت الأمم المتحدة ، يوم الاثنين ، إن من المتوقع أن يضاهي عدد سكان الهند سكان الصين بحلول نهاية أبريل (نيسان) المقبل ، ثم يتجاوزها بعد ذلك باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

يأتي إعلان إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA) بعد أيام من إعلان صندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي أن الهند سيكون لديها 2.9 مليون شخص أكثر من الصين بحلول منتصف عام 2023.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1425775850 بحلول نهاية هذا الشهر ، بناءً على أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعات سكان العالم.

وقالت: 'ستتخلى الصين قريبًا عن مكانتها القديمة باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم' ، مضيفة أنه 'نظرًا لعدم اليقين المرتبط بتقدير وتوقع عدد السكان ، فإن التاريخ المحدد الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه الهند الصين في حجم السكان هو. تقريبي وخاضع للمراجعة '.

في العام الماضي ، استخدم بعض خبراء السكان بيانات الأمم المتحدة لتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1425775850 في 14 أبريل 2023.

لكن مسؤولي السكان في الأمم المتحدة قالوا إنه لم يكن من الممكن تحديد موعد بسبب عدم اليقين المتعلق بالبيانات من الهند والصين ، حيث تم إجراء آخر تعداد سكاني في الهند في عام 2011 والتعداد الذي يليه ، والذي كان من المقرر في عام 2021 ، والذي تم تأجيله بسبب COVID-19. جائحة.

بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1.426 مليار في عام 2022 وبدأ في الانخفاض. تشير التوقعات إلى أن حجم السكان الصينيين يمكن أن ينخفض ​​إلى أقل من مليار قبل نهاية القرن ، 'قالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

'على النقيض من ذلك ، من المتوقع أن يستمر عدد سكان الهند في النمو لعدة عقود.'

بين عامي 2023 و 2050 ، كان من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر تقريبًا في الصين وأن يتضاعف في الهند ، وفقًا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت: 'ومع ذلك ، كنسبة من إجمالي السكان ، فإن نمو السكان الأكبر سنًا في الهند سيكون أبطأ بكثير مما هو عليه في الصين'.

في حين لم يكن هناك رد فعل رسمي من الهند على تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الأسبوع الماضي ، قالت الصين إن أرباح النمو السكاني لا تعتمد فقط على الكمية ولكن أيضًا على الجودة وأن أرباح المواهب في الصين كانت مزدهرة.

قال محللون وخبراء اقتصاديون هنود إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق في أن تصبح الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم حيث يتباطأ نمو الهند في هذا الصدد ويمكن أن يكون سكانها من الشباب بمثابة نعمة إذا أوجدت المزيد من الفرص للتعليم والتوظيف.

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