عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيهان خليل: شخصية دنانير من أهم المحطات الفنية في مشواري

جيهان خليل
جيهان خليل

كشفت جيهان خليل، تفاصيل مشاركتها بالمسلسل التاريخي "رسالة الإمام"، وكواليس شخصية دنانير، التي كانت تجسدها.

وقالت جيهان، خلال حوارها ببرنامج " واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة:" شخصية دنانير من أهم المحطات الفنية في مشواري، مشيرة إلى أنها انتظرت طويلة لتجسيد شخصية تاريخية باللغة العربية الفصحى.

وأوضحت أنها كانت سعيدة جدا منذ اختيارها للدور، وكانت هناك لهفة كبيرة شعرت بها خلال البروفات.

ولفتت إلى أن شخصية دنانير كانت ليست زوجة بالمعنى التقليدي، ولكنها كانت "ملك يمين" أو “جارية”، وفي نفس الوقت كانت أُمًّا لآخر أبناء الشافعي، لافتة إلى أن حياتها كانت غريبة وغامضة، وأن الشافعي وصى لها قبل موته.

واحد من الناس برنامج واحد من الناس جيهان خليل قناة الحياة اللغة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لجريمة قتل حداد على يد مدمن مخدرات في المرج

اكتشاف ثاني أكبر ثقب في العالم تحت الماء.. ما قصته؟

ذكرى وفاة سمير وحيد| من هو نجله الفنان الشهير.. وأبرز أعماله الفنية

أعمال بسيطة تجعل الجنة في انتظارك .. يغفلها الكثيرون

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وفاة والد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ