جيهان خليل: شخصية دنانير من أهم المحطات الفنية في مشواري

كشفت جيهان خليل، تفاصيل مشاركتها بالمسلسل التاريخي "رسالة الإمام"، وكواليس شخصية دنانير، التي كانت تجسدها.

وقالت جيهان، خلال حوارها ببرنامج " واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "الحياة:" شخصية دنانير من أهم المحطات الفنية في مشواري، مشيرة إلى أنها انتظرت طويلة لتجسيد شخصية تاريخية باللغة العربية الفصحى.

وأوضحت أنها كانت سعيدة جدا منذ اختيارها للدور، وكانت هناك لهفة كبيرة شعرت بها خلال البروفات.

ولفتت إلى أن شخصية دنانير كانت ليست زوجة بالمعنى التقليدي، ولكنها كانت "ملك يمين" أو “جارية”، وفي نفس الوقت كانت أُمًّا لآخر أبناء الشافعي، لافتة إلى أن حياتها كانت غريبة وغامضة، وأن الشافعي وصى لها قبل موته.