ذكرى وفاة سمير وحيد| من هو نجله الفنان الشهير.. وأبرز أعماله الفنية

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد ؛ والذي قدم اعمالا متميزة خلال فترة حياته.
وفي ذكرى وفاته، نرصد أبرز معلومات عنه، كما يلي:
- توفي سمير وحيد عن عمر يناهز 51 بعد صراع طويل مع المرض إثر أزمة قلبية حادة
- عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971
- سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد.
- أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها “تحت الشجرة، عالم علي بابا، كلام فارغ”.
- من أشهر المسلسلات التي شارك بها “أرابيسك، ضمير أبلة حكمت، القلب الحائر”.
- شارك الراحل سمير وحيد في عدد من الأفلام، أبرزهم “سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح، العميل رقم 13”.
- أدى سمير وحيد، دور البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين، والفنان محمد رضا، وكان العمل من إخراج نور الدمرداش.
- لدى سمير وحيد، فيلمين في قائمة “أهم 100 فيلم”، وهما “سواق الأتوبيس، البريء”.
- عمل سمير وحيد، مصورا، مع مدير التصوير محمود عبد السميع، في فيلم “الثعابين” لـ عادل أدهم.