ذكرى وفاة سمير وحيد| من هو نجله الفنان الشهير.. وأبرز أعماله الفنية

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد ؛ والذي قدم اعمالا متميزة خلال فترة حياته.

وفي ذكرى وفاته، نرصد أبرز معلومات عنه، كما يلي:

- توفي سمير وحيد عن عمر يناهز 51 بعد صراع طويل مع المرض إثر أزمة قلبية حادة

- عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971

- سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد.

- أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها “تحت الشجرة، عالم علي بابا، كلام فارغ”.

- من أشهر المسلسلات التي شارك بها “أرابيسك، ضمير أبلة حكمت، القلب الحائر”.

- شارك الراحل سمير وحيد في عدد من الأفلام، أبرزهم “سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح، العميل رقم 13”.

- أدى سمير وحيد، دور البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين، والفنان محمد رضا، وكان العمل من إخراج نور الدمرداش.

- لدى سمير وحيد، فيلمين في قائمة “أهم 100 فيلم”، وهما “سواق الأتوبيس، البريء”.

- عمل سمير وحيد، مصورا، مع مدير التصوير محمود عبد السميع، في فيلم “الثعابين” لـ عادل أدهم.