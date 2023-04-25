الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

اقترب سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023 من كسر حاجز الـ 3000 جنيه للجرام الواحد من عيار 24 الأعلى سعرا بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

تخطى سعر الجنيه الذهب اليوم حاجز الـ 20 ألف جنيه، حيث سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألف جنيه للشراء، بالإضافة إلى 48 جنيها عن كل جرام.

وجاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-202 في مصر لجميع الأعيرة، كما يلي:

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري، سعر الذهب اليوم 25 أبريل 2023 في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة المقبلون على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 2142 جنيها

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2857 جنيها بدون مصنعية ليصل قرب مستوى 3000 جنيه للجرام بعض إضافة الدمغة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2500 جنيه للبيع، و 2470 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم، قيمة 20 الف جنيه للشراء بدون مصنعية.

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 ابريل، انخفاض في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 104 عقد وفي المقابل ارتفعت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2748 عقد.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى “176 أمر تداول”، بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى “72 أمر تداول” فقط.