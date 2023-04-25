موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضيفا، على الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد مركب محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء

تقام مباراة النادي الأهلي ضد الرجاء يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونجح محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي في تسج هدفه الثانى فى شباك الرجاء المغربي على مدار مواجهات الفريقين السابق ويصبح الهداف التاريخي للقلعة الحمراء أمام الفريق المغربي.

وسجل محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي هدفه الأول فى شباك الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في لقاء الإياب على ملعب مُركب محمد الخامس، حيث تقدم الرجاء مبكرا وأهدر حسين الشحات ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل، كاتبا تأهلا للأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال، حيث فاز المارد الأحمر فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.