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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور قادة الحزب.. تسليم كأس حماة الوطن لفريق جزيرة النور بالواسطي

صدى البلد

 

تحت رعاية  الفريق "جلال الهريدي" رئيس حزب "حماة الوطن "واللواء "أحمد العوضي"، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،  واللواء "طارق نصير "أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ. والدكتور "أحمد العطيفي" امين تنظيم الجمهورية
والمستشار حسن جعفر أمين الحزب بمحافظة بني سويف شهدت  أمانة المحافظة المباراة النهائية في كأس حماة الوطن ببني سويف بمركز الواسطي والذي اقيم علي أرض مركز شباب إفوة بمركز الواسطي  بين فريقي   صفط  ميدوم وجزيرة النور  والذي انتهي بفوز جزيرة النور بضربات الجزاء التريجيحية 

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وسلم المستشار حسن جعفر أمين الحزب ببني سويف كاس البطولة للفريق الفائز في حضور الدكتور احمد خليفة امين الشباب بالحزب  والدكتورة  اسماء سيد جمعة امين لجنة التعليم العالي  واحمد عزمي امين العلاقات العامة ومحمد بلم امين العمل الجماهيري ومحمد عبدالحليم امين الاعلام واحمد عبدالشافي امين مركز الواسطي وهيئة المكتب بمركز الواسطي ولفيف من القيادات التنفيذية والحزبية .

 

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بني سويف مجلس النواب التعليم العالي القيادات التنفيذية مجلس الشيوخ محافظة بني سويف أحمد العوضى أمن القومى الدفاع والأمن

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