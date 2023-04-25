هولندا تغلق سفارتها بالسودان وسط عمليات إجلاء جماعي

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن إغلاق سفارة هولندا في الخرطوم عاصمة السودان وسيواصل الدبلوماسيون العمل عن بعد.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت 'سفارة هولندا في الخرطوم مغلقة. وسيستمر العمل قدر الإمكان من المنطقة وهولندا'.

وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا ، الاثنين ، إنه تم إجلاء 60 هولنديا من السودان.

في وقت سابق ، أرسلت هولندا بعض الطائرات العسكرية إلى الأردن ، حتى يتمكنوا لاحقًا من إجلاء الأشخاص من السودان.

قامت هولندا ودول أخرى مختلفة ، بما في ذلك ألمانيا واليونان وفرنسا وإسبانيا ، بإجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان بسبب الوضع الأمني ​​المتوتر في البلاد.

وفي 15 أبريل ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة النظامية السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ، وكان مركز الزلزال في الخرطوم. اتهمت القوات الحكومية قوات الدعم السريع بالتمرد وشنت غارات جوية على قواعدها.

وأصدر عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، قرارًا بحل قوات الدعم السريع. واتفق الجانبان على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الجمعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة الصحة السودانية الأسبوع الماضي إن نحو 600 شخص قتلوا في الاشتباكات حتى الآن. في غضون ذلك ، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 400 حالة وفاة وقالت إن أكثر من 3500 شخص أصيبوا.

وفي وقت سابق الاثنين ، أكدت الخارجية المصرية مقتل محمد الغراوي ، الذي عمل مساعدا للملحق الإداري لمصر في السودان ، في الخرطوم.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد ذكرت في البداية أن الغراوي قُتل على يد مسؤولي قوات الدعم السريع قبل أن تنكر الوزارة مؤقتًا وفاته.