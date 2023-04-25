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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: عودة 10 مواطنين عالقين بالسودان.. وإجلاء 189 شخصا من جنسيات أخرى

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

نجحت جهود المملكة العربية السعودية في إجلاء 10 مواطنين سعوديين من السودان إلى مدينة جدة، و189 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، السويد، قطر، إيطاليا، هولندا، سوريا، العراق، تركيا، لبنان، تنزانيا)، تم نقلهم عبر سفينة الملك (ينبع).

وأفاد بيان، صدر عن وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بأن ذلك يأتي في إطار عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة السعودية أن المملكة حرصت على توفير الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشارت إلى أنه بذلك، يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء، إلى نحو 356 شخصا (101 مواطن سعودي، و255 شخصا ينتمون لـ 26 جنسية).

المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة سوريا الخارجية العراق السعودية لبنان العراق وتركيا

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