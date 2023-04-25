مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 العديد من المباريات المهمة، ولعل ابرزها مواجهة ريال مدريد ضد جيرونا فى الدوري الإسبانى، بجنب مباراة ليدز يونايتد امام ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي



وولفرهامبتون vs كريستال بالاس – الساعة 8:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا vs فولهام – الساعة 8:45 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد vs ليستر سيتي – الساعة 9 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني



قاديش vs أوساسونا – الساعة 7:30 مساء

جيرونا vs ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء - قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس vs ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري المصري



البنك الأهلي vs المصري البورسعيدي – الساعة 6 مساء - قناة on time sport

فيوتشر vs الداخلية – الساعة 8:30 مساء - قناة on time sport

الدورى التونسي



الترجي vs النجم الساحلي – الساعة 6 مساء