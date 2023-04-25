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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة.. عقوبات مالية كبيرة في الزمالك.. حقيقة عودة إبراهيم نور الدين لتحكيم كأس الرابطة

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 25-4-2023 عددا من الأحداث الرياضية المختلفة، ولعل أبرزها التقارير الصحفية التي تتحدث عن رحيل موسيماني، بالإضافة إلى نبأ وفاة والد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، وعدد من الموضوعات الأخرى، كالتالي:

 

أداء سيئ.. موسيماني يقترب من الرحيل عن أهلي جدة السعودي

اقترب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، من الرحيل عن منصبه نهاية الموسم الجاري.


خصم 20% على تذاكر مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي لكرة السلة

قررت اللجنة المنظمة لمجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، منح الجماهير التي تقوم بشراء تذاكر البطولة، خصما 20% على أسعار التذاكر، حتى يوم 26 أبريل.


مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة

يفتتح فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي، منافسات مجموعة النيل، من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، بمواجهة  CFV بيرا (موزمبيق) يوم الأربعاء المقبل علي صالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة.


موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضيفا، على الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد مركب محمد الخامس.


وفاة والد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف

توفي قبل قليل، عبد الرؤوف عبد العزيز، والد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي وعضو لجنة الحكام السابق.


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الدوري الممتاز

تقام اليوم الثلاثاء، مواجهتان قويتان في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والعشرين، حيث يلعب فريق البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، وفيوتشر أمام الداخلية.

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 25 - 4 - 2023 العديد من المباريات المهمة، ولعل ابرزها مواجهة ريال مدريد ضد جيرونا فى الدوري الإسبانى،  بجنب مباراة ليدز يونايتد امام ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي.

 

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود عبدالرازق شيكابالا، وحسام عبدالمجيد نجما الفريق.


الفيفا يغلق ملف رعاية سيف الدين الجزيري

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" فاكسات رسميا إلى مسئولي اتحاد الكرة المصرية بغلق مستحقات رعاية سيف الجزيري لاعب الزمالك الحالي لنادي الافريقي التونسي خلال الفترة الحالية.


بعد إيقافه.. أحمد حسن يكشف حقيقة عودة إبراهيم نور الدين لمباريات كأس الرابطة

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن موقف الحكم إبراهيم نور الدين، بعد إيقافه في الجولات الماضية.

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بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

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