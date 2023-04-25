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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Snapdragon 695.. فيفو تكشف رسميا عن هاتف Y78 plus الجديد

vivo Y78 Plus
vivo Y78 Plus

كشفت شركة  فيفو  vivo الصينية النقاب عن هاتف Y78 + ، الذي يتميز بوجود شاشة عرض كبيرة وبطارية عملاقة مع معالج قوي من كوالكوم وكل ذلك بسعر معقول جدا يناسب الطبقات المتوسطة. 

vivo Y78 Plus

وفقا لتقرير موقع gsmarena سيُطرح موبايل vivo Y78 Plus للبيع في الصين بدءًا من غدًا الأربعاء الموافق 26 أبريل بسعر للنسخة الأساسية يبلغ 1600 يوان صيني (أي ما يعادل 230 دولارًا / 210 يورو / 19000 روبية هندية) للطراز ذات الذاكرة وسعة التخزين 8/128 جيجابايت . هناك أيضًا طرازات ذات ذاكرة عشوائية وسعة تخزين  8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت بسعر 1800 يوان صيني و 2000 يوان صيني على التوالي.

vivo Y78 Plus

عامل الجذب الرئيسي في vivo Y78 Plus هو شاشته وهي لوحة AMOLED مقاس 6.78 بوصة تقدم درجة وضوح FHD + تتميز بمعدل تحديث عال 120 هرتز وتجسيد ألوان رائع مع تغطية 100% DCI-P3 وتتميز بالألوان النابضة بالحياة ودرجة السطوع الرائعة ، حيث تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع كحد أقصى.

نجد أن هاتف  فيفو  الجديد من الفئة المتوسطة  vivo Y78 Plus ذات شاشة منحنية ، على غرار ما تقدمه العلامات التجارية المختلفة من هواتف فئة الفلاج شيب الرائدة والمتميزة التي دائما ما تأتي بشاشة ذات حواف منحنية، بالإضافة إلى مستشعر و قارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

vivo Y78 Plus

من أقوى مميزات هاتف فيفو الجديد هي خلية البطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة يمكن إعادة شحنها بقوة 44 واطت، مع منفذ USB-C ومنفذ لسماعة الرأس ، ولكن إذا كنت تريد الاتصال لاسلكيًا ، فيمكن لمودم Bluetooth 5.1 التعامل مع aptX HD / Adaptive و LDAC.

vivo Y78 Plus

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 695. يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي  8 أو 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين أساسية داخل الجهاز إما 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2 ولا يدعم كارت ميموري خارجي (لا توجد فتحة microSD) ، ولكن يمكن لـ واجهة OriginOS 3 المستندة في عملها على نظام تشغيل أندرويد 13 إضافة ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية.

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يأتي الهاتف الجديد من فيفو مع مستشعر رئيسي في اللوحة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة f / 1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، وإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل ويقترن مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. يوجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.0 موجودة داخل نوتش قطرة الماء في الشاشة.

يتوفر هاتف vivo Y78 + باللون الأزرق والأصفر والأسود.

Snapdragon فيفو vivo Vivo Y78 Plus كوالكوم أندرويد

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