الرئيس السيسي: تحية إلى أرواح شهداء مصر الخالدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "إننا إذ نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، نتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداءً للوطن وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب، متابعا: "نقول لهم ولأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه والاستعداد الدائم وبالمزيد من العمل والتنمية والتقدم".



واختتم الرئيس السيسي، فى نهاية كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "ختاما أقول لكم أن مصر ماضية فى طريقها بإذن الله نحو الخير والسلام والنماء لصالح شعبها وجميع شعوب الانسانية.. كل عام ومصر وشعبها العظيم فى خير وأمان.. ودائما وابدا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

