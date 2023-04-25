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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع أكثر من 74 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

تراكمات القمامة
تراكمات القمامة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه خلال شهر أبريل الجارى، تم الانتهاء من رفع 74 ألف طن و520 كيلو تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة.

جاء ذلك وفق التقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام بشأن أعمال منظومة النظافة، ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي، والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

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وأكد محافظ المنوفية أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال، ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

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