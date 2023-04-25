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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال مواطن بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات واقعة النصب والاحتيال على شخص والاستيلاء منه على مبلغ مالى وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بسابقة تعرفه على آخر من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لرغبته فى شراء مبلغ مالى "عملة أجنبية"، والتقابل معه مستقلاً سيارة "ملاكى" خاصته وبحوزته مبلغ مالى "عملة محلية"، وقيام الأخير باصطحابه لأحد الطرق بدائرة القسم لاستبدال المبلغ المالى بالعملة الأجنبية، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة "ميكروباص" ترجل منها 4 أشخاص مدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى والسيارة خاصته واصطحبوه داخل السيارة "الميكروباص" وتخلوا عنه بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أمكن العثور على السيارة الخاصة بالمجنى عليه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى وتتبع خطوط السير التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم 8 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت  والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" مستخدمين سيارة "ميكروباص" مستأجرة، وكذا سيارة أخرى "ملاكى" ملك وقيادة أحدهم. 

تم بإرشادهم ضبط السيارة الأخيرة، وكذا ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصب مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة العملة الأجنبية فيس بوك

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