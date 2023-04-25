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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شملت 41 جنسية.. فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي

فرنسا
فرنسا

أعلنت أركان الجيوش الفرنسية، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي.

وذكرت أن فرقاطة فرنسية ستظل قرب بورتسودان للمساعدة في عمليات الإجلاء الأممية.

وأشارت الحكومة الفرنسية إلى أن عمليات الإجلاء الفرنسية من السودان شملت 41 جنسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا أُجلت 538 شخصا من السودان.

وقال ماكرون، في بداية مجلس الدفاع في قصر الإليزية، إن المواطنين الفرنسيين يمثلون 209 من إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

كما قدم "أخبارا مطمئنة" حول الجندي الفرنسي المصاب خلال عملية الإخلاء هذه، مؤكدا أن الإصابات التي لحقت به لم تعد تهدد الحياة.

وقامت فرنسا، مثلها مثل البلدان الأخرى، بعملية إخلاء لعدة مئات من المواطنين الفرنسيين وغيرهم من الجنسيات منذ يوم الأحد، حيث قامت بتنظيم العديد من التناوب الجوي بين الخرطوم وجيبوتي.

وبدأ هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة بين جنرالات السودان المتحاربين رسميا يوم الثلاثاء بعد أن قتل المئات، وأصابوا الآلاف وأثارت هجرة جماعية من الأجانب.

 

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