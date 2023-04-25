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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قومى المرأة بأسوان: تنظم 93 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  93 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 15 قرية بمركزي إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

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جلسات الدوار

من جانبها أكدت الدكتورة هدي مصطفي مقررة فرع المجلس القومى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد استهدفت جلسات الدوار توعية 4650 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 23 قرى بمركز إدفو وهى وادى عبادى والرضوانية والمحاميد والإيمان والقنان والشهامة والصعايدة والرمادى بحرى والرمادى قبلى ومدينة إدفو والسباعية والكلح غرب والنصراب والدقاديق والشراونة وعمرو بن العاص والحجز بحرى والأشراف وهلال وإدفو قبلى والمفالسة والرديسية قبلى والبصيلية بحرى.

كما استهدفت 10 قرى فى مركز كوم أمبو هى العباسية ووادى العرب والبصالى والعتمور قبلى وكوم أمبو قبلى والسبيل و 7 قبلى وسلوا بحرى وسلوا قبلى والشبيكة

ولفتت هدي مصطفي إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .

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جهود متنوعة

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو قامت بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بتنفيذ الإزالة الفورية لـ 9 حالات تعدى بمساحة 5600 م2 منها 2 قرار إزالة لحالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 350م2 ، بجانب إزالة 4 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 2100 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى بقرية وادى عبادى بمساحة 3150م2.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواصلة الوحدات المحلية بأسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، وأيضاً عيد تحرير سيناء ، وهو الذى يتوازى مع جهود رفع الإشغالات أولاً بأول ، بجانب إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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