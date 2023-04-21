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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواطنو أسوان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى 2069 مسجدا و142 ساحة

مواطنى أسوان يؤدوا
مواطنى أسوان يؤدوا صلاة عيد الفطر المبارك

شهد 2069 مسجد و 142 ساحة توافد مواطنى وأهالى محافظة أسوان فى مختلف القرى والمدن والمراكز لأداء صلاة عيد الفطر المبارك حيث انتشروا فى الشوارع والميادين وسط بهجة وسعادة على وجوه الأطفال والكبار، وانتشار للبالونات وألعاب الأطفال.

وأدى أهالى مدينة أسوان صلاة العيد فى المساجد والساحات الكبرى الشهيرة منها المسجد الجامع ومسجد الطابية وساحة الصالحين وغيرهم، ثم انتشر الأهالى بين الشوارع والميادين والحدائق العامة للتنزه بالعيد وقضاء وقت ممتع.

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صلاة عيد الفطر 

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد. 

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى وعضوية الشيخ صبرى يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد وجميع مديرى المديريات، لمتابعة كل ما يتصل بصلاة العيد وصلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعدم مغادرة أى منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعريتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الدينى. 

 

 

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