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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حجم التجارة بين إيران ودول البريكس يصل إلى 35 مليار دلار

إيران
إيران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفع حجم التجارة بين إيران والدول الأعضاء في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إلى 35 مليار دولار من مارس 2022 إلى فبراير 2023 باستثناء مبيعات النفط.

وأضافت الوكالة أن ‏الصين أكبر شريك تجاري لـ إيران، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 27.8 مليار دولار، كما بلغت حجم التجارة مع الهند 4.5 مليار دولار، ومع روسيا 2 مليار دولار، والبرازيل 409 مليون دولار، في حين بلغت مع جنوب أفريقيا 318 مليون دولار. 

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن صادرات إيران إلى دول البريكس بلغت 16.5 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 18.5 مليار دولار.‏

و‏في وقت سابق ، ذكرت IRICA أن حجم التجارة الخارجية لـ إيران ارتفع بنسبة 11٪ خلال العام الماضي إلى 112.8 مليار دولار.‏

وكتنت قد‏ قدمت طهران طلبا للانضمام إلى بريكس في يونيو 2022، حيث قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في قمة بريكس، إن طهران مستعدة لتوفير إمكانيات لدخول أسواق جديدة وضمان احتياجاتها من الطاقة للدول الأعضاء.‏

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بريكس البرازيل روسيا الهند الصين جنوب افريقيا النفط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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