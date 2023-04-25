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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الألمانية:انتهاء عملية إجلاء رعايانا من السودان الليلة

صدى البلد

ذكر بيان وزاره الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء أنه سيتم الإنتهاء من عمليات إجلاء مواطنينا بالسودان الليلة .

وأضاف البيان أنه ستنطلق الليلة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الالمان من السودان إلى الأردن.

ولفت البيان ان الألمان الذين لا يزالون في السودان والذين لم يتمكنوا بعد من القدوم إلى المطار سيصطحبهم شركاؤنا الدوليون في رحلات الإجلاء الخاصة بهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

واشار انه وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم ، قام الجنود بإجلاء نحو 490 شخصا بينهم 20 أردنيا.

هذا ويقود مهمة الإجلاء فريق الأزمات في وزارة الخارجية الألمانية، وشكرت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس وجميع القوات المدنية والعسكرية على عملهم الرائع في مهمة الإجلاء.

وقالت وزيره الخارجيه الالمانيه أنالينا بربوك: "كان من المهم بالنسبة لنا ، على عكس البلدان الأخرى ، أن الإخلاء لا ينطبق فقط على طاقم سفارتنا ، ولكن على جميع الألمان وشركائنا. 

وزارة الخارجية الالمانية وزير الدفاع بوريس بيستوريوس السودان الأردن

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