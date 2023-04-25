عبر مطار أسوان.. تونس ترسل طائرة نقل عسكرية لإجلاء رعاياها من السودان

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إرسال طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الموجودين في السودان.

ووفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية، أقلعت اليوم الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية تونسية، من القاعدة الجوّية بالعوينة، بتونس العاصمة، في اتجاه مطار أسوان بجنوب مصر، لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا قد عبّروا عن رغبتهم في مغادرة هذا البلد بعد أحداث العنف التي اندلعت به الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان الوزارة التونسية، من المنتظر عودة الطائرة إلى مطار تونس قرطاج بعد استكمال مهمتها مساء اليوم.

كانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت انطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن وذلك منذ فجر الاثنين 24 أبريل 2023.

وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وميليشيا الدعم السريع، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة، وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.

وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.