7 معارض آثار مصرية أذهلت العالم ..صور

تاريخ مصر القديمة لا ينضب من الإبهار ليأسر عقول العالم من عاشقي التاريخ، لتكون آثار مصر المكتشفة كنوزا تطوف العالم عبر العديد من المعارض العالمية، لتجذب ملايين الزيارات في جموع الدول التي تزور الآثار المصرية.

يرصد "صدى البلد" في تقريره التالي، أبرز 7 معرض آثار مصرية أذهلت العالم، بكنوزها الغنية بالتاريخ والثقافة التى يستنير بها الزوار والسائحون ليستمتعوا بحضارة 7 آلاف سنة جاءت من الزمن البعيد للمصري القديم لتكون أمامهم كجواهر رائعة للزائرين.

رمسيس وذهب الفراعنة

يقبع الآن المعرض الأثري المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة الكائن بقاعة لا فيليت بالعاصمة الفرنسية باريس، ليعرض قرابة 181 قطعة أثرية قادمة من عدة متاحف مصرية، لتكون أيقونة وشعاع حضارة تنير دروب العاشقين للتاريخ المصري من عصر الدولة الوسطي الي العصر المتأخر، ويزين المعرض توابيت خشبية ملونة، ومن المقرر أن تستمر فترة إقامة هذا المعرض في مدينة باريس حتى 17 سبتمبر المقبل.

رمسيس وذهب الفراعنة



ومن المفاجآت الثرية في معرض رمسيس وذهب الفراعنة، لأول مرة يُعرض "تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني" خارج مصر بالمعرض، إضافة إلى لمسات من الإبهار التى تستطيع أن تشاركها عبر تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.

معرض أول بيت

شاركت مصر ثقافيا بنوع خاص في معرض أول بيت الكائن بـ صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر 18 قطعة أثرية من أرقي قطع متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، إضافة إلي قطع من قصر الأمير محمد على بالمنيل ومتحف السويس القومي.

معرض أول بيت

وشاركت القطع الآثرية في معرض أول بيت في الفترة مابين 23 يناير حتي 22 أبريل 2023 ، وكانت أبرز المقتنيات مفتاح الكعبة النشرفة المصنوع من النحاس من العصر المملوكي بالاضافة الي شمعدان للحجرة النبوية الشريفة ، وجزء من كسوة الكعبة الداخلية ونسخة من مخطوط دلائل الخير.



إكسبو دبي 2020

شاركت مصر بتابوت من الخشب الملون لأبرز الكهنة وهو بسماتيك بن أوزير فى معرض إكسبو دبي 2020، بالاضافة الي عدد من المنسوخات للملك توت عنخ آمون ، ذلك الملك الفرعوني الذهبي الذى يلقي اعجاب عالمي بكنوزة الآثرية المبهرة .

بسماتيك بن أوزير

معرض شطر المسجد

شاركت وزارة السياحة والآثار ، بمجموعة من القطع الآثرية في معرض شطر المسجد بالمدينة السعودية الظهران بمركز إثراء ، عبر 84 قطعة من مقتنيات متحف الفن الإسلامي ، وذلك في الفترة من 22 نوفمبر 2020 حتى 22 نوفمبر 2023.

معرض شطر المسجد



يذكر أن معرض شطر المسجد يحتوي على آثار تحاكي المساجد وتاريخها وتطورها ووظائفها وتعكس ،ما وصل إليه تطور ورقي الحضارة الإسلامية وفنونها الرائعة ، لتكون ايقونه تسرد تفاصيل و تواريخ هامة في حياة العمارة الاسلامية.

ملوك الشمس

شاركت مصر في أول وأكبر معرض للآثار المصرية القديمة في براغ بعنوان ملوك الشمس ، وذلك في المتحف القومي ببراغ التشيك ، لتكون عبر قطع أثرية نادرة ذات قيمة تاريخية وثقافية وحضارية تحاكي المصري القديم وعظمته .

ملوك الشمس

ووضعت مصر 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية ، في معرض ملوك الشمس والذى تعد القطع الأثرية المعروضة به أول مرة تسافر خارج مصر في معرض مؤقت.



أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة

آثار غارقة مصرية تحكى عظمة التاريخ اللمصري ، حيث شلركت وزارة السياحة والآثار عبر 293 قطعة أثرية من آثار المتحف المصري بالتحرير، الإسكندرية القومي، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومتحف مكتبة الإسكندرية ، لتكون أيقونه عالمية تنير الولايات المتحدة ثقافيا .

أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة



معرض أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة أقيم في 31 مارس 2018 حتى 19 يناير 2021 ، وتحكي الآثار المشاركة القطع الأثرية الغارقة التي تم اكتشافها بـ الإسكندرية تحت مياه البحر الأبيض المتوسط ، لتكون كنوز خرجت من باطن البحر الي البر .

توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي

ومن أبرز المعارض الآثرية توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي ، والذى اقيم في 22 مارس 2018 حتى 30 أبريل 2020 ، حيث ضم 166 قطعة أثرية من كنوز الملك ، وعرض في لندن بقاعة ساتشي للفنون ، و قاعة لا فيليت الكبري بباريس ، ومركز كاليفورنيا للعلوم.