عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في غرفة تبديل الملابس.. كواليس اعتداء ترامب على صحفية داخل محل

الصحفية الامريكية
الصحفية الامريكية إي جين كارول

تنطلق اليوم، إجراءات المحاكمة المدنية بتهمة التشهير في الدعوى التي تقدّمت بها الصحفية الأمريكية إي جين كارول في حق الرئيس السابق دونالد ترامب وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.

تبدأ المرافعات، في ظل غياب ترامب، أمام المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بعد اختيار هيئة المحلفين التي ستقرر قيمة التعويضات التي قد تحصل عليها هذه الصحفية السابقة البالغة اليوم 79 عاما.

ترامب: مشاركة بايدن في الانتخابات قد تنتهي بحرب عالمية ثالثة

أعرف بوتين وزيلينسكي.. ترامب يعلن موعد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

وتقول كارول الصحفية، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الملابس الفاخرة في مانهاتن منتصف التسعينيات وعمد إلى التشهير بها حينما كشفت عن الواقعة بعد أعوام.

وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماجازين" في 2019 وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها "تكذب بالكامل".

كما قال ترامب إنها "ليست من النساء المفضلات لديه" وأفاد محاموه آنذاك أنه محمي بحصانته كرئيس دولة.

ترامب المحكمة المدنية الفدرالية إي جين كارول نيويورك ماجازين الصحفية الامريكية تهمة التشهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بدأ التراجع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن حدوث كارثة اقتصادية ومالية

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن المواعيد الجديدة للدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد جمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

بواسطة الخلايا الجذعية.. آنشاء علماء أول قلب نابض خارج جسم الإنسان

فيديو

مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي بعد مكالمة أمير توفيق.. نجم الزمالك يعلن الجديد "فيديوجراف"

خناقة شيكابالا وحسام عبد المجيد نجمي الزمالك .. هل تمر مرور الكرام؟|فيديوجراف

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ