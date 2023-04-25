في غرفة تبديل الملابس.. كواليس اعتداء ترامب على صحفية داخل محل

تنطلق اليوم، إجراءات المحاكمة المدنية بتهمة التشهير في الدعوى التي تقدّمت بها الصحفية الأمريكية إي جين كارول في حق الرئيس السابق دونالد ترامب وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي.

تبدأ المرافعات، في ظل غياب ترامب، أمام المحكمة المدنية الفدرالية في مانهاتن بعد اختيار هيئة المحلفين التي ستقرر قيمة التعويضات التي قد تحصل عليها هذه الصحفية السابقة البالغة اليوم 79 عاما.

وتقول كارول الصحفية، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الملابس الفاخرة في مانهاتن منتصف التسعينيات وعمد إلى التشهير بها حينما كشفت عن الواقعة بعد أعوام.

وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماجازين" في 2019 وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها "تكذب بالكامل".

كما قال ترامب إنها "ليست من النساء المفضلات لديه" وأفاد محاموه آنذاك أنه محمي بحصانته كرئيس دولة.