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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

صدى البلد

قالت وكالة رويترز اليوم، إن السويد أبلغت روسيا اليوم أنها طلبت من خمسة موظفين في السفارة الروسية في ستوكهولم مغادرة البلاد للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن الأنشطة المزعومة للخمسة "تتعارض" مع وضعهم الدبلوماسي، وأضاف بيلستروم، إن سفير روسيا في السويد، فيكتور تاتارينتسيف، أُبلغ بالطرد.

وذكرت الإذاعة السويدية "SVT"، أن جهاز الأمن السويدي، المعروف باسم "SAPO"، تلقى مؤخرًا قائمة بأسماء عدد من ضباط المخابرات الروسية المشتبه بهم.

وأكدت وكالة الأمن الداخلي، أن "كل دبلوماسي روسي ثالث في السويد هو ضابط مخابرات".

كما طردت السويد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية قبل عام، وقالت النرويج المجاورة لها قبل أسبوعين إنها طردت 15 دبلوماسيا روسيا متهمين بالتجسس.

وأفادت شركات البث العامة في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد الأسبوع الماضي في تحقيق مشترك أن روسيا اشتبهت بالتجسس في مياه بحر البلطيق وبحر الشمال باستخدام سفن الصيد المدنية وسفن الشحن واليخوت.

وبسبب الانزعاج من الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، تقدمت السويد وفنلندا المجاورة للانضمام إلى الناتو في مايو 2022، طلبا للحماية تحت المظلة الأمنية للمنظمة.

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السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

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