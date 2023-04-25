عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفلسطيني: حان الوقت لإنهاء نكبة شعبنا طويلة الأمد

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،  إن الوقت قد حان الوقت لإنهاء نكبة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمارس عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين.

كما أكد الوزير المالكي، في كلمة دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن نكبة الشعب الفلسطيني تعد أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث، وفقا لما  ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد على أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصري، وأضاف: "هذا كل ما نطلبه، التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وتساءل الوزير المالكي: كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، وعن التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمباني التي مولها العديد منكم؟ ما هي العواقب التي واجهوها؟

وقال: "لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه أن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل".

وقال: "إن الجنود والمستوطنين ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا، فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت. لا في أرضنا، ولا في شوارعنا، ولا في مساجدنا، ولا في كنائسنا، ولا في مدارسنا، ولا في بيوتنا. لا يوجد شعور بالخزي في إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانوني في أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، في حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها."

وأكد أن هناك مبدأ بسيطا يكمن وراء كل القانون الدولي والعدالة الدولية: الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص عن انتهاك القانون الدولي ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.

واعتبر الوزير المالكي أنه "لطالما أن إسرائيل تجني ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصري هما الواقع الوحيد المتبقي لنا.

وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي من دونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟

وقال الوزير المالكي: "لماذا لا يوصي هذا المجلس الذي كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟ هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولي لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التي حُرمت ظلما من عضويتها منذ عام 1948 عضوا في الأمم المتحدة؟ لماذا يحق لإسرائيل التي انتهكت شروط عضويتها وهي القراران 181 و194، وتستمر في انتهاك الميثاق، العضوية، ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟"

وطالب المالكي بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين الفصل العنصري ميثاق الأمم المتحدة المسؤولين الإسرائيليين إسرائيل المستوطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ