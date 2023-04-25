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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لصحة الغربية على 780 منشأة بالمحافظة لمراقبة الأغذية ..شاهد

صحة الغربية
صحة الغربية

شنت مديرية الصحة بالغربية مراقبة الأغذية، حملات تفتيشية على 780 منشأة غذائية، وتبين وجود عدد 24 منشآه بها خطر داهم علي الصحة العامة، وتمكنت الحملات من تحرير عدد 1102 محضراً و سحب 786عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إعدام 408 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وإعدام 77 لتر عصائر ومياه غازية كما تم ظبط 18 طن 678 كجم 374 لتر مواد غذائيه مختلفه الخواص ، وإصدار قرار غلق اداري إلى 101 منشأة تدار بدون ترخيص .

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يأتي ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتوجيهات الدكتور طارق رحمي  محافظ الغربية ، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .

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وجه الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية، وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومخاطبة رؤساء مجالس المدينة بالمراكز بغلق المنشآت الغذائية الغير مرخصة والغير مستوفية للاشتراطات الصحية .

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الغربية وزارة الصحة مديرية الصحة الدكتور طارق رحمي صحة الغربية وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور خالد عبد الغفار

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