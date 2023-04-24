شاهد .. لحظة سقوط إحدى ألعاب الملاهي الترفيهية بكفر الزيات

شهدت حديقة الحرية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة سقوط احدى الالعاب الترفيهية بشكل مفاجئ حال حملها العشرات من الأطفال بسبب السرعة الزائدة وعدم الاتزان تزامنا مع حلول رابع أيام إجازة عيد الفطر المبارك .



وكانت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية والجهات التنفيذية تلقت إخطارا بوقوع حادث سقوط إحدى الالعاب الترفيهية بمنطقة الملاهي بحديقة الحرية فضلا عن سقوط عدد من الأطفال والصبية برفقه أسرهم وذويهم .



في المقابل انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث للوقوف على تطورات الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام .

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بضرورة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة موقع الحادث ورفع اشغالات العاب الملاهي الترفيهية حفاظا على ارواح المواطنين وتسييرا للحركة المرورية.