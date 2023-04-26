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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي كهنة وخدام كنيسة الملاك بكفر الدوار

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون،  مجموعة كبيرة من خدام وخادمات قطاعات الخدمة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة كفر الدوار، إيبارشية البحيرة، مع الآباء كهنة الكنيسة وكذلك الذين تخرجوا من خدمة الكنيسة ويخدمون حاليًا في مناطق عدة. وذلك احتفاءً بالقمص رويس عزيز والذي يخدم الكنيسة منذ عام ١٩٧٥ .

تضمن اللقاء جلسة روحية لقداسة البابا تواضروس معهم تحدث خلالها عن القيامة ومعناها، كما كانت هناك فرصة للإجابة على العديد من التساؤلات، وزار الآباء والخدام عقب اللقاء المكتبة البابوية المركزية. 

وقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.

وقال قداسة البابا تواضروس في برقية التهنئة، لقد عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة.

وتابع قائلا، إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، ساهم بقوة في رجوع أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار. 

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة في برقية التهنئة: إن تحرير سيناء بمثابة ملحمة صنعها أبناء الوطن من جنودنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد آخر شبر من أرض سيناء. 

وأضاف رئيس الأساقفة: نصلي لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه.

وكان صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قد زار ونيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، وبرفقتهما حسني برذي، ممثل الجالية المصرية بقبرص،  السفير عمر حمزة، السفير المصري بقبرص، وبرفقته  المستشار محمد رؤوف، وذلك بمقر السفارة المصرية، بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، في لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة في الرجاء"، والتي أقيمت في الفترة من العشرين، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بقبرص.

البابا تواضروس كفر الدوار دير الأنبا بيشوى إيبارشية البحيرة

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