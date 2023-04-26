وعكة صحية طارئة تقطع مقابلة لـ أردوغان.. والرئاسة التركية توضح

قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة، قبل أن يعود ويعتذر متحدثًا عن إصابته بآلام في المعدة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، ألقى أردوغان ثلاثة خطابات انتخابية أمس الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو المقبل.

وكان مقرراً أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وأوضح "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بآلام المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه أردوغان متعبًا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كيليتشدار أوغلو على تويتر بعد لحظات من بث اللقاء "أطيب تمنياتي للسيد أردوغان".

المقابلة التليفزيونية

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكتب قالن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".