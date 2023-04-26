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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 26-4-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال، وإنتر ميلان أمام يوفنتوس.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة 9 مساء - على قناة أبوظبي سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد برايتون - الساعة 8:30 مساء - بي إن سبورت

تشيلسي ضد برينتفورد - الساعة 8:45 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 3

وست هام يونايتد ضد ليفربول - الساعة 8:45 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم  2

مانشستر سيتي ضد أرسنال - الساعة 9 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 2

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

خيتافي ضد ألميريا - الساعة 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساء - على قناة بي إن سبورت 1

سيلتا فيجو ضد إلتشي - الساعة 10 مساء

رايو فاليكانو ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - الساعة 6 مساء - على قناة أون سبورت

الزمالك ضد سيراميكا - الساعة 8:30 مساء - على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات كاس ايطاليا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري المصري مانشستر سيتي ضد أرسنال

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