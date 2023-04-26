مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 26-4-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ضد أرسنال، وإنتر ميلان أمام يوفنتوس.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد يوفنتوس - الساعة 9 مساء - على قناة أبوظبي سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست ضد برايتون - الساعة 8:30 مساء - بي إن سبورت

تشيلسي ضد برينتفورد - الساعة 8:45 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 3

وست هام يونايتد ضد ليفربول - الساعة 8:45 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 2

مانشستر سيتي ضد أرسنال - الساعة 9 مساء - على قناة بي إن سبورت بريميوم 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ألميريا - الساعة 7:30 مساء

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساء - على قناة بي إن سبورت 1

سيلتا فيجو ضد إلتشي - الساعة 10 مساء

رايو فاليكانو ضد برشلونة - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - الساعة 6 مساء - على قناة أون سبورت

الزمالك ضد سيراميكا - الساعة 8:30 مساء - على قناة أون سبورت