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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باربي جديدة بمتلازمة داون.. أول خطوة أمريكية لدمج ذوي الهمم

باربي بمتلازمة داون
باربي بمتلازمة داون

طرحت شركة الألعاب الأمريكية الشهيرة “ماتيل” أحدث إصدار للشركة وهي دمية باربي تحمل متلازمة داون.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي طرح باربي بمتلازمة داون في محاولة لجعل مجموعتها أكثر تنوعًا، وهدف آخر وهو  أن جميع الأطفال يرون أنفسهم في باربي، خاصة أنه على مدار سنوات طويلة تم تصميمها بشكل لا يشبه البشر.

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وعن دمية متلازمة داون قالت شركة ماتيل إنها عملت مع الجمعية الوطنية الأمريكية لمتلازمة داون للتأكد من أن أحدث دمية لها تمثل بدقة شخصًا مصابًا بمتلازمة داون.

باربي بمتلازمة داون

وتتميز الدمية بإطار أقصر وجسد أطول ووجه مستدير بأذنين أصغر وأنف مسطح وعينين ضيقة، وهي الملامح التي يشترك فيها الفتيات المصابات بحالة وراثية.

وتحتوي الدمية أيضًا على قلادة وردية اللون بها ثلاث شارات تمثل النسخ الثلاث من الكروموسوم الحادي والعشرين ، المادة الوراثية التي تسبب الخصائص المرتبطة بمتلازمة داون.

رحب رئيس جمعية متلازمة داون الوطنية الأمريكية لإنشاء باربي الجديدة وقال إن العمل على المشروع شرف كبير.

 لكن الأمر لم يخلو من الانتقادات وقالت عارضة الأزياء البريطانية إيلي جولدشتاين ، وهي مناصرة للمصابين بمتلازمة داون، إنها شعرت بالارتباك عندما رأت الدمية.

ويذكر أن صنعت الشركة نفسها في وقت سابق عرائس مزودة بأداة مساعدة للسمع وطرف اصطناعي وكرسي متحرك.

متلازمة داون حالة وراثية باربي

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