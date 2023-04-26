يقبل الكثير من المصريين على تناول الترمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التعرف على طريقة عمله بشكل سريع.

طريقة عمل الترمس السريع



1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعي فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2- قومي بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعيف مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدة وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركي الترمس منقوعا فيه لمدة 7 ساعات.

5- قومي بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة وأضيفي له الملح، ثم القليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس ضعي الكمون المطحون وعصير الليمون؛ حتى تحصلي على مذاق مميز.