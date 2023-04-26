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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم.. الكويت تصدر آلاف أوامر منع السفر خلال 3 أشهر

الكويت
الكويت

كشف إحصاء حديث لوزارة العدل الكويتية، عن أن الربع الأول من العام الحالي، شهد إصدار "18 ألفاً و898 أمر منع سفر" بحق مواطنين ووافدين، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس الماضي.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أوضح الإحصاء أن أكثر المحافظات تسجيلا لأوامر منع السفر هي إدارة تنفيذ الفروانية بـ4895 أمراً، تلتها الأحمدي بـ 3658 أمراً، ثم الجهراء بـ 3086، فحولي بـ 3004، والعاصمة بـ 2784، وأقلها مبارك الكبير بـ1471 أمراً.

ونقلت القبس عن مصادر قانونية تأكيدها أن غالبية إجراءات منع السفر هي مديونيات نفقات زوجية ومخالفات المرور.

وقالت المصادر إن أوامر منع السفر دائماً ما تشمل المواطنين والمقيمين.

وأشار الإحصاء إلى أن أوامر رفع منع السفر بلغت في الفترة ذاتها 10 آلاف و657 أمرا، كان أكثرها في إدارة تنفيذ العاصمة بـ 3740 أمرا، تلتها الفروانية بـ2183 أمرا، ثم الجهراء بـ 1608، وحولي بـ 1305، والأحمدي بـ 1288، وأقلها مبارك الكبير بـ 553.

ونوه الإحصاء بأن عدد إجراءات منع السفر بأقسام التنفيذ بناء على صدور أحكام لمحاكم الأسرة بلغ في الفترة ذاتها 1079، وكان أكثرها في إدارة تنفيذ حولي بـ 322، تلتها الفروانية بـ198، والجهراء بـ187، ثم العاصمة بـ180، والأحمدي بـ112، وأقلها مبارك الكبير بـ80. 

الكويت وزارة العدل وزارة العدل الكويتية مديونيات الربع الأول من العام

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